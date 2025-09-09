ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、9月8日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ」（ABEMA）に出演。大谷翔平“投手”のポストシーズンでの起用法について語った。番組は今回、大谷翔平選手が749日ぶりの復活勝利を収めた翌日の監督室で、ロバーツ監督にインタビューを実施。大谷翔平“投手”のポストシーズンでの起用方針について質問を受ける。これにロバーツ監督は「翔平は先発として見ている」としながらも、