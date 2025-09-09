ＳｉｘＴＯＮＥＳの京本大我（３０）が８日、東京・日生劇場で主演ミュージカル「Ｏｎｃｅ」（９〜２８日）の公開通し稽古を行った。米演劇界で最も権威のあるトニー賞に１１部門でノミネートされ、８部門で受賞した傑作の日本初演。アイルランドが舞台で、京本は主人公のストリートミュージシャン・ガイ役を演じる。役作りに半年近くかけ、一番大変だったのがギターの練習という。演奏の難易度が高く、「ギタリストやアーテ