【モデルプレス＝2025/09/09】SixTONESの京本大我が主演を務めるミュージカル「Once」が、9日より東京・日生劇場にて開幕。本記事では8日に開催されたゲネプロの様子をレポートする。＜※ネタバレあり＞【写真】京本大我、舞台上でキス迫る演技◆京本大我主演「Once」本作の原作は、2007年に公開されたアイルランド映画。全米2館での公開から口コミで話題を呼び、140館まで拡大公開され、世界中でヒットを記録した。日本でも来日公