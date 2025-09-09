【モデルプレス＝2025/09/09】SixTONESの京本大我が8日、東京・日生劇場にて開催されたミュージカル「Once」の囲み取材に出席。休演発表したお笑いコンビ・おいでやすこがのこがけんに言及する場面があった。＜※写真ネタバレあり＞【写真】京本大我、舞台上でキス迫る演技◆京本大我、共演キャストの復帰願う怪我のため、当面の間休演することが発表されたシュヴェッツ役のこがけんについて、京本は「（こがけんが）怪我された日