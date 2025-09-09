中東エルサレムのバス停で銃乱射事件が起き、6人が死亡しました。容疑者はパレスチナ人とみられています。エルサレム北部の交差点のバス停で8日、銃乱射事件が起き、これまでに6人が死亡、12人がけがをしました。イスラエルメディアによると、容疑者の2人はバス停にいた人々に発砲し、その後バスに乗り込み犯行を続けたということです。2人はパレスチナ自治区ヨルダン川西岸出身のパレスチナ人とみられ、いずれも現場で射殺されま