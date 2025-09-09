GLIM SPANKYが書き下ろした新曲「カメラ アイロニー」が、10月7日から放送されるドラマ『スクープのたまご』（TBS系）の主題歌に起用される。 （関連：【写真あり】GLIM SPANKY、新曲「カメラ アイロニー」が奥山 葵主演ドラマ『スクープのたまご』主題歌に） 本ドラマは、大崎梢による同名小説が原作。大手出版社 千石社の週刊誌『週刊千石』を舞台に、週刊誌の存在意義とは何かを問う“お仕事奮闘