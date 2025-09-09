SixTONES京本大我が8日、東京・日生劇場で主演ミュージカル「Once」の公開稽古を行った。劇中ではギターの生演奏を披露しており「難しそうな演奏していると思われたら負けだと思う。物語が皆さんに届くのが一番なので、メッセージを届けられたら」と意気込んだ。2007年に公開されたアイルランド映画が原作。京本は失恋を機にミュージシャンの未知を諦めようとするストリートミュージシャン役を演じる。オファーは数年目に受