「母親」であることに夢中で、自分の未来を考えることすら忘れていたという知人のA子さん。ある日、息子さんから「お母さんの将来の夢は？」と聞かれ……。今回は知人のA子さんのお話をご紹介します。 親として、人間として…… 自分の未来にワクワクしながら前に進む親の姿を、息子に見せられる母親でありたい。息子から大切なことを教わった気がします。 【体験者：40代女性・専業主婦、回答時期：2025年7月】 ※本