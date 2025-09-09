映画「スパイダーマン」シリーズのトム・ホランド（29歳）は、新しい役柄に挑む際は「気が重くなる」ことがあるそうだ。ディスレクシア（読字障害）とADHD（注意欠陥・多動性障害）が理由で、以前にも学習障害があることを明かしていたが、今回初めてADHDについて言及した。IGNのインタビューでトムはこう語る。「ADHDとディスレクシアなんだ。誰かから真っ白なキャンバスを渡されると、ときどき少し気後れしてしまうことがあるよ