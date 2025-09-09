ＳｉｘＴＯＮＥＳの京本大我（３０）が８日、東京・日生劇場で主演ミュージカル「Ｏｎｃｅ」（９〜２８日、同所）取材会に出席した。２００７年公開のアイルランド映画「ＯＮＣＥダブリンの街角で」が原作。失恋を機にミュージシャンの道を諦めようとする主人公（京本）と、音楽を通して出会ったチェコ移民のヒロインが心を通わせていく。京本は、「一番苦労したのはギター演奏。独学で弾いていたレベルだったので、いざ楽