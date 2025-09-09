◆米大リーグオリオールズ２―５ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で出場。１０年ぶりに対戦した菅野智之投手（３５）から球団タイ記録となるシーズン１２本目の先頭打者アーチを含む２打席連発をマークし、悪夢の５連敗に終止符を打った。対菅野は日米通算４打数４安打と驚異の相性。Ｂ・ル