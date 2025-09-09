6人組グループ・SixTONESの京本大我が8日、東京・日生劇場で主演ミュージカル『Once』公開ゲネプロ前囲み取材に登壇した。【集合ショット】斉藤由貴ら豪華キャストと登場した京本大我2007年に公開されたアイルランド映画をもとにした今作の舞台は、アイルランドの首都・ダブリン。失恋を機にミュージシャンの道をあきらめようとするガイ（京本）と、音楽を通して出会ったチェコ移民のガール（sara）、ダブリンで暮らす個性豊か