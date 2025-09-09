石破総理の後任を決める総裁選をめぐり、きのう、出馬する意向をあきらかにした茂木前幹事長のグループが会合をおこないました。記者「自民党の茂木前幹事長が都内の中国料理店に入りました。これから仲間の議員らとの会合に臨みます」自民党の茂木前幹事長は、きのう夜、新藤・前経済再生担当大臣や笹川・農林水産副大臣など旧茂木派に所属していた議員らと会合をおこないました。茂木氏は石破総理の後任を決める総裁選に出馬する