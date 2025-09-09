過去最高益を更新したにもかかわらず、希望退職者を募集。三菱電機が黒字リストラを実施します。三菱電機は、53歳以上の正社員や定年退職したあとの再雇用者を対象に希望退職を募集すると発表しました。三菱電機は2025年度の決算で売上高・営業利益ともに過去最高となりましたが、ビジネスモデルの変革にともなって人員構成の若返りを図るとしています。全従業員4万2000人のうち、1万人が条件にあてはまりますが、募集人数は決めて