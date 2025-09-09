ある母親が、レゴブロックの上を裸足で100メートル走破した。ニュージーランド、クライストチャーチ在住のガブリエル・ウォールさんは、1月16日にレゴ上での100メートル最速記録24秒75を達成した。トラックは、子ども向けロボット工学・機械工学教室でレゴを活用する慈善団体「イマジネーション・ステーション」から寄贈された総重量300キロのプラスチック製ブロックをレーンに並べ構築したもの。世界記録樹立の様子を捉えた映像で