NY株式8日（NY時間14:04）（日本時間03:04） ダウ平均45339.92（-60.94-0.13%） ナスダック21792.30（+91.91+0.42%） CME日経平均先物43850（大証終比：+190+0.43%） 欧州株式8日終値 英FT100 9221.44（+13.23+0.14%） 独DAX 23807.13（+210.15+0.89%） 仏CAC40 7734.84（+60.06+0.78%） 米国債利回り 2年債 3.499（-0.011） 10年債 4.055（-0.019） 30年債 4.704（-0