メキシコ中央部で2階建てバスと貨物列車が衝突し、少なくとも10人が死亡、40人以上がけがをしました。AP通信によりますと、メキシコ中央部アトラコムルコで8日朝、2階建てバスと貨物列車が踏切内で衝突しました。この事故で少なくとも10人が死亡、40人以上がけがをしたということです。事故の瞬間とされる映像では多くの車で道路が混雑する中、遮断機の無い踏切にバスがゆっくりと進み、横から来た貨物列車が衝突する様子が映って