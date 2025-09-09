【コロンバス（米オハイオ州）８日＝金川誉】米国代表のポチェッティーノ監督が、日本代表との親善試合（９日）に向けた前日会見に臨んだ。日本代表の特徴について問われた指揮官は「彼らは非常に優れた選手を抱えており、規律正しいチームだ」と評した。２０２２年のカタールＷ杯で日本がスペインを下した試合を振り返り「観戦するのが最もエキサイティングなチームであり、対戦するのは難しいチーム」と語った。また同監督は、