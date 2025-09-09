フランス議会の下院は8日、バイル内閣に対する信任投票を反対多数で否決しました。これによりバイル内閣は、発足から9カ月で総辞職に追い込まれる見通しです。バイル首相は財政再建を掲げ、来年度予算案で約440億ユーロ（7兆6000億円）規模の歳出削減を打ち出していました。この中には、年間11日の祝日のうち2日を廃止する案も含まれていて、国民の反発を招いていました。与党は下院で過半数を割り込んでることから野党の支持を取