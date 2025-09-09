ボートレース若松の「若松夜王シリーズ第２戦アヤメカップ海属王決定戦」は８日、準優勝戦が行われた。大神康司（５３＝福岡）は抜群の行き足を武器に、初日から地元水面で存在感をアピール。準優１０Ｒでは２コースから差して竹下大樹を捕まえると、猛追をしのいで１着。当地では３１回目となるファイナル入りを決めた。「中辻（崇人）や森（晋太郎）との比較は分からないけど、足は良くて全体的に上位。乗り心地も良かった。