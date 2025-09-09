ボートレース住之江の「第５３回高松宮記念特別競走」が８日に開幕した。瓜生正義（４９＝福岡）は６Ｒでは５コースからまくり差して白星奪取。１１Ｒではインから盤石の逃げを披露し、唯一の連勝発進を決めた。相棒は評判の８６号機。「回転が合えば行き足はいい。スリット、行き足はいい方。少し乗りづらいけど、ターン回りがくれば出足にもつながると思う。ペラを調整する」と好感触をつかみ、さらなる機力アップへのメド