フランスのバイル首相が国民議会（下院）で行われた信任投票で敗北した。わずか１年足らずで３回目の政権交代を強いられる様相で、フランスが重債務にどう対応していくのか、改めて不透明性が高まっている。 大方想定されていたことでもあり、ユーロの反応は限定的でユーロドルは１．１７３５ドル付近、ユーロ円は１７３円台前半での推移。 EUR/USD1.1736EUR/JPY173.37EUR/GBP0.8673 MIN