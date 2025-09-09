フランスの首相が臨時国会を召集し、来年度予算案の承認を得るために内閣の信任投票を行いましたが、極右政党などの反対多数で不信任となりました。フランスでは2年連続で内閣が崩壊することになります。フランスで内政を担うバイル首相は先月、年金支給額の実質減額や祝日の一部廃止など、およそ7兆6000億円規模の歳出削減を盛り込んだ来年度予算案を発表しました。フランスでは去年の財政赤字が29兆円に上るなど深刻化していて、