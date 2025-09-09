ボートレース平和島のＧ?「開設７１周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は８日、４日間の予選を終了。準優勝戦に駒を進めるベスト１８が決定した。今大会の最若手・飛田江己（２４＝埼玉）が１０位で予選をクリアした。「足は普通。ただ、違和感は解消できた。前半よりも後半の方が感じが良かった」と戦える機力はある。「Ｆを１本持っていて、バチバチと際どいＳを決められるような状態ではない。鈴木圭一郎さんみたいに、道