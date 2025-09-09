ボートレース平和島のＧ?「開設７１周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は８日、予選最終日となる４日目が行われた。宮地元輝（３８＝佐賀）は予選ラストの６Ｒを６コースで４着。やや順位を落としたものの、１４位で予選をクリアした。「直線では負ける人は見当たらないけど、１Ｍで跳ねる。操縦性を求める」と、持ち前のターン力を生かすことができる仕上げを目指す。当地前回戦となる２０２３年５月のＧ?６９周年記念では