NY株式8日（NY時間12:04）（日本時間01:04） ダウ平均45455.60（+54.74+0.12%） ナスダック21859.49（+159.10+0.73%） CME日経平均先物43910（大証終比：+250+0.57%） 欧州株式8日GMT16:04 英FT100 9221.44（+13.23+0.14%） 独DAX 23807.13（+210.15+0.89%） 仏CAC40 7734.84（+60.06+0.78%） 米国債利回り 2年債 3.486（-0.023） 10年債 4.049（-0.025） 30年債 4.70