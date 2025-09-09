きょうの為替市場はドル安が継続する中、ユーロドルは買いが続いており、１．１７ドル台半ばに上昇している。先週末に上値を拒まれた１．１７６０ドルの水準には慎重なようだが、２１日線を上回っており堅調な推移を見ている。 本日のバイル首相率いる仏政府に対する信任投票を前に警戒感も出ているようだ。投資家は潜在リスクを考慮して新規ポジションの構築を控えているとの指摘が出ている。バイル仏首相が信任投票