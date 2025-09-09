◇インターリーグオリオールズ2―5ドジャース（2025年9月7日ボルティモア）オリオールズ・菅野は大谷に2打席連続本塁打、ベッツにもソロを被弾。4回無死一塁から打球が右足に当たって3回0/3で降板し、7安打4失点で8敗目（10勝）を喫した。トレーナーらに肩を借りながらベンチに下がり、検査の結果、幸いにも骨に異常はなし。トニー・マンソリーノ監督代行は「まともに歩けなかった。数日間で彼の足が回復できる状態かど