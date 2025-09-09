◇インターリーグドジャース5―2オリオールズ（2025年9月7日ボルティモア）ドジャース・大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、オリオールズ戦に「1番・DH」で出場。メジャー初対決だった菅野智之投手（35）から初回先頭で47号ソロ、3回にも2打席連発となる48号ソロを放った。6月14日以来今季4度目の1試合2発でリーグトップに1本差に迫り、今季12本目の先頭弾は球団最多タイ記録。2戦連続サヨナラ敗戦を含む5連敗を止め