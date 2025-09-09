◇インターリーグドジャース5―2オリオールズ（2025年9月7日ボルティモア）ドジャースのベテラン左腕のカーショーが、2年ぶり13度目の2桁10勝目を手にした。4回2死まで無安打投球など、6回途中4安打、8奪三振で2失点。「昨日のヤマ（山本）の投球は本当に凄かったし、あの負けはタフだった。でも、今日はチーム全体でいい試合ができて、その結果、勝てた」と振り返った。大谷の2本塁打には「昨日からの切り替えにもな