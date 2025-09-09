◇インターリーグマリナーズ18―1ブレーブス（2025年9月7日アトランタ）両リーグ本塁打トップのマリナーズ・ローリーが、スイッチ最多本塁打にあと1本に迫った。ブレーブス戦の9回に2戦連発となる中越え53号3ラン。61年にミッキー・マントルが作った両打ち打者最多の54本塁打にあと1本とした。直近5試合は1勝4敗だったが、20安打18得点で快勝し「数日前の試合は厳しい試合だったけど」とホッとした表情だった。