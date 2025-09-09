日立製作所は8日、アメリカ・メリーランド州で、AIなど最先端技術を活用した新たな鉄道工場を開業しました。日立製作所が8日に開設した工場では、ワシントン首都圏交通局などから最大22億ドルで受注した鉄道車両の製造が行われます。この工場ではAIを活用し、車両下の点検をロボット犬が代行することで従業員の安全を確保しているほか、人為的なミスを最小限に抑えることができるとしています。さらに、太陽光発電を利用してCO2の