新たな首相に、街の人が最も期待することは──。「news zero」は100人に調査。「政治への信頼感」「決断力」「調整力」「安定感」「刷新感」の5つから、1つを選んでもらいました。◇【政治への信頼感】を選んだ人介護職（30代）「誰がなっても同じような感じではあるんですけど、（政治姿勢に）信頼感がある方がなってほしい」会社員（20代）「国会中に寝ていたりとか、私たちの税金で働いているにもかかわらず、世の中が良