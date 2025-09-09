パーソナルトレーナー成田敏瑛（３８）の?美しすぎる上腕二頭筋?から目が離せない。成田は日本最大級のボディコンテスト団体「ＦＷＪ」による「ＢＥＥＦＳＡＳＡＫＩＪＡＰＡＮＣＬＡＳＳＩＣ」（６月２９日、埼玉・越谷コミュニティセンター）ウィメンズビキニ・マスターズ３５歳以上で３位となった。フィットネス歴は４年だが、ヨガを含めると１０年以上のキャリアの持ち主。「もともとボディメイクをしたかったです