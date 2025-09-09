プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「とろろ昆布とチーズのホットサンド」 「ベーコンおかかサラダ」 「鶏肉の磯辺巻き」 の全3品。 主に和食に使われる食材をパンメニューに取り入れた和洋食な献立。【主食】とろろ昆布とチーズのホットサンド 昆布とチーズが意外に合う！味つけは麺つゆだけ。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：475Kcal レシピ制作：管理栄養士、調理師