きょうも為替市場はドル安が優勢となる中、ポンドドルは買い戻しが続いている。１．３５ドル台半ばに上昇しており、２１日線の上での推移を継続。一方、ポンド円は前日の石破首相の辞任表明による円安から、東京時間に一時２００円台を回復したものの、維持できていない。しかし、１９９円台後半で推移しており、底堅い推移が続いている。 ストラテジストは、英国の厳しい財政見通しを背景にポンドは中期的に下落する可能性