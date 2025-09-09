米グーグルは９日から、ＡＩ（人工知能）を用いた無料のインターネット検索サービス「ＡＩモード」を日本語など５か国語で順次利用できるようにする。これまでは複数回の検索が必要だった複雑な質問にも１回で回答が得られるようになる。米国での英語版に続き、日本語とインドネシア語、韓国語、ヒンディー語、ポルトガル語に対応する。検索窓に知りたい内容を会話文のように入力すると、グーグルの独自ＡＩ「ジェミニ」がネッ