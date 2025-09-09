気象庁は群馬県の草津白根山と小笠原諸島の硫黄島について、火山活動が活発なため警戒を続けるよう呼びかけました。気象庁によりますと、群馬県にある草津白根山では火山性の地震が8月から増加していて、1日に50回以上観測する日もあるということです。また、小笠原諸島にある硫黄島について、９月1日の噴火後、断続的に噴火活動が続いているということです。気象庁は火山活動が活発なため、警戒を呼びかけるとともに、引き続き監