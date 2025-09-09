浦和レッズは8日、MF原口元気がベルギーリーグ2部のKベールスホットVAへ完全移籍することを発表した。クラブは5日、原口が海外クラブへの移籍を前提とした手続きおよび準備のためチームを離脱することを発表していたが、以前から噂されていたベールスホットへの完全移籍が正式に決定。ベールスホット側も、原口が1年間の延長オプション付きの1年契約で加入することを発表した。加入に際し、原口はクラブ公式サイトを通じて以