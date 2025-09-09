がれきを巻き上げながら、住宅を横切る竜巻…。静岡県の広い範囲に被害をもたらした竜巻。推定される風の強さが、国内の統計史上最大級だったことが分かりました。竜巻の発生から3日。8日夜も住宅街は真っ暗のまま。男性は非常用のランタンの明かりを頼りに、この夜を乗り切ります。「（Q.水分補給はこまめに？）そうですね、こまめにしてます」そう話す男性の首元は汗でびっしょり。一緒に暮らす母親は自宅の中で突風に飛ばされ、