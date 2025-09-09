ネパールで8日、一部の主要なSNSへのアクセスを禁止した政府に対し大規模なデモが起き、少なくとも19人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、ネパールの首都カトマンズで8日、大規模なデモが起き、当局が催涙ガスやゴム弾を使用しデモ隊を抑えようとしました。この衝突で少なくとも19人が死亡し、100人以上がケガをしたということです。ネパール政府は先週、SNSに投稿された偽の情報やひぼう中傷などが社会に混乱をもた
