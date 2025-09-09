滋養たっぷりの韓国料理「サムゲタン」が、なんと20分で！ 手羽元と野菜を鍋に入れて煮るだけで、体にしみわたる一杯に。特別な材料も手間もいらない、思い立ったらすぐ作れる超簡単レシピです。『サムゲタン』のレシピ材料（ 2 人分）鶏手羽元……8本（約480g） ごぼう……80g しょうが……1かけ にんにく……2かけ 米……大さじ2（約30g） 鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1 酒塩作り方（1） 材料の下ごしらえをする ・米はざ