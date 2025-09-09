テニスの「全米オープン」（ニューヨーク）が７日（現地時間）、男子シングルス決勝が行われ、第２シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第１シードのヤニック・シナー（イタリア）を６−２、３−６、６−１、６−４で破り、３年ぶり２度目の優勝を果たした。会場にはモデル・森星の姿が。ラルフ・ローレンの招待で訪れており、美しいラインのワンピース、キャメルのベルト＆バッグがポイントになった装いで超ＶＩＰ観戦