「BRICS」の首脳がオンライン会議を開き、中国の習近平国家主席はアメリカに対抗する勢力の結集を呼びかけました。中国外務省によりますと、習近平国家主席は8日、BRICS首脳のオンライン会議に出席し、アメリカのトランプ政権を念頭に「一部の国が貿易戦争や関税戦争を仕掛け、世界経済に深刻な打撃を与えている」と批判しました。そのうえで、「多国間主義を維持し国際的な公平と正義を守らなければならない」と述べ、アメリカ第