ASIMO（アシモ）の技術が生かされている未来のモビリティです。ホンダは歩道を走ることができ運転免許が必要ない、一人乗りの電動モビリティ「UNI−ONE（ユニワン）」を24日から法人向けに販売すると発表しました。手を使わずに人混みや坂道でも安定して走行できる性能には、2022年に引退したホンダの二足歩行ロボット・ASIMOのバランス技術などが活用されていて、テーマパークや商業施設のほか、オフィスでの利用も想定されている