岐阜県下呂市で横断歩道を渡っていた29歳の女性が軽乗用車にはねられ、重傷を負いました。 【写真を見る】岐阜・下呂市の国道で女性（２９）が軽乗用車にはねられる･･･女性は顔の骨など折る重傷を負う 警察によりますときのう午後5時過ぎ、下呂市萩原町の国道で横断歩道を渡っていた29歳の女性が軽乗用車にはねられる事故がありました。 警察は軽乗用車を運転していた岐阜県下呂市のアルバイト𫝆井則子容疑者62歳を過失