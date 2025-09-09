大阪取引所の金の先物価格は、2026年8月ものが1グラムあたり1万7298円をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。また、田中貴金属工業の小売価格も最高値をつけました。（午前9時半時点で1万8915円/1グラム）アメリカの利下げ観測が強まるなか、石破首相の辞任表明を受け、新たな政権のもと日本で積極的な財政政策がとられるとの見方から円安が進み、金の価格を押し上げました。