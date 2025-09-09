日本の防衛相として10年ぶりの韓国訪問です。中谷防衛相は、8日ソウルで安圭伯（アンギュベク）国防相と会談し北朝鮮による核・ミサイルの脅威に対する協力の継続などを確認しました。中谷防衛相は「急変する安全保障環境の中で、日韓・日米韓の安全保障協力を推進していく」と述べました。また、防衛閣僚の相互訪問の活性化なども一致しました。