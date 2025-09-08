ボートレースからつの「ルーキーシリーズ第１５戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は８日、４日間の予選を終了。準優勝戦で駒を進めるベスト１８が決定した。吉川晴人（２２＝滋賀）は４日目も２着２本とまとめて、予選を締めくくった。初日は５着２本、２日目１０Ｒのイン戦も２着と嫌なムードも漂ったが、予選後半の４走は２着３本３着１本と、安定した走りで予選を１４位でクリアした。仕上がりも「出足、行き足がいい。乗り味も