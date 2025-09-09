その後もドル円は１４７円台後半で推移。今週は米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が控えているほか、来週１５日は米企業の納税期限が控えている。そのような中でエコノミストからは、内容次第でドルは一時的な反発を見せる可能性があると指摘している。 米ＣＰＩは、総合指数で前月比０．３％の上昇が見込まれている。７月は０．２％上昇だった。しかし、同エコノミストは０．４％上昇するリスクも留意されると述べている。